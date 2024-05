La première journée du groupe B du tournoi UFOA-A U20 Filles, qui se déroule actuellement à Thiès au stade Lat Dior, a été marquée par une victoire (2-0) du Liberia face à la Guinée.

Dans le cadre de la première journée du groupe B du tournoi de l’UFOA-A U20 Filles, qui se déroule actuellement à Thiès au stade Lat Dior, le Liberia a remporté une victoire convaincante face à la Guinée avec un score de 2-0. Après une première mi-temps équilibrée où les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, le Liberia a pris l’avantage en seconde période. Erica Parsons a ouvert le score à la 60e minute, suivie d’un second but de Patience Bogar, scellant ainsi la victoire libérienne. Cette performance donne un bon départ au Liberia dans ce tournoi.

La compétition se poursuit avec la seconde rencontre de la journée, qui opposera la Sierra Leone à la Mauritanie à partir de 19h. Pour rappel, ce tournoi est une étape cruciale, car il est qualificatif pour la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminines de la catégorie des moins de 20 ans.

