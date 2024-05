Une véritable explosion à Chelsea! En dépit d’un contrat jusqu’en juin 2025 et de résultats satisfaisants ces dernières semaines pour se hisser à la 6e place du classement final de la Premier League, ce qui qualifie l’équipe pour la Ligue Europa en vue de la saison prochaine.

Selon les informations du média renommé The Telegraph ce mardi, l’entraîneur Mauricio Pochettino a prévu de quitter les Blues. Après une réunion entre le technicien argentin et ses responsables, les deux parties ont pris la décision de se séparer « par accord mutuel. »

Le club londonien cherche désormais un jeune entraîneur capable de succéder à Pochettino. On parle de Sebastien Hoeness (Sttutgart), de Michel (Gérone), de Kieran McKenna (Ipswich Town) et d’Enzo Maresca (Leicester).

Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais des Blues, a exprimé toute sa gratitude envers son ancien entraîneur : « Bonne chance coach, j’aimerais que nous puissions rester plus ensemble, mais que Dieu continue de vous bénir, vous et votre famille. Merci pour votre soutien et vos conseils et de faire de moi un meilleur joueur et une meilleure personne, je vous souhaite le meilleur. »

Wiwsport.com