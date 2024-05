Selon des sources concordantes, le chef de file l’écurie Walo, risque d’être déféré au parquet dans les prochaines heures. Les autorités le soupçonnent d’être impliqué dans une affaire d’escroquerie au visa. Les faits reprochés remontent à plusieurs semaines et impliqueraient une dizaine de candidats au voyage en Angleterre.

Lac 2, qui vient tout juste de rentrer de France, a passé sa deuxième nuit au commissariat central de Guédiawaye. L’arrestation a eu lieu le mardi 14 mai à son domicile, situé dans la cité des Enseignants. Selon les enquêteurs, le préjudice financier causé par cette escroquerie s’élèverait à au moins une vingtaine de millions de francs CFA. Les investigations en cours visent également à retrouver le complice présumé de Lac 2. Celui-ci aurait été chargé de collecter l’argent des clients en vue de faciliter l’obtention des visas, mais serait actuellement en fuite, activement recherché par les autorités compétentes.

« Si les gens veulent connaître la vérité… »

Pourtant, l’enfant de Guédiawaye a toujours nié ces accusations. « Si les gens veulent connaître la vérité, ils n’ont qu’à m’attendre (rires). Je serai de retour au pays après la fête de Korité. Je ne peux pas me cacher au Sénégal. Mon père, ma femme et ma famille vivent au Sénégal… donc, je suis venu ici (en France) pour m’entraîner et pas pour autre chose », avait confié le lutteur à nos confrères de Senenews TV, qui l’avaient interrogé sur la question en France. Cependant, selon les formations du journal Stade, le puncheur de l’écurie Walo risque d’être présenté au procureur de Guédiawaye dans les prochaines heures, au vu de la gravité des charges qui pèsent sur lui.

wiwsport.com