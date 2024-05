Ce mercredi, les basketteurs qui se sont distingués lors de la saison 2023/2024 ont été récompensés par la LBA Awards de la série A italienne de basket. Le Sénégalais Mouhamed Faye, pivot de Reggiana, est l’un des lauréats, élu meilleur jeune joueur des moins de 22 ans de la saison.

Le jeune pivot sénégalais (19 ans, 2,09m) connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière pour sa première saison dans l’élite. Il est également l’un des principaux acteurs de la saison remarquable de son club Réggiana qui dispute les quarts de finale des play-offs de la Série A de baket.

Il est important de rappeler que Faye et Reggiana sont en train de disputer les play-offs face à Reyer Venezia. Suite à deux matchs où chaque équipe a déjà remporté une victoire, les troisième et quatrième matchs sont programmés ce jeudi 16 mai et dimanche 18 mai. Les deux matchs seront cruciaux pour se qualifier en demi-finale.

