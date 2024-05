Démarré vendredi, le tournoi en six (6) parties de jeu de dames, organisé par le promoteur Tamsir Barry, a été bouclé mardi avec la victoire du Maître international Modou Seck Abo dans le plateau n°1 devant le Maître fédéral Ibrahima Gaye (7-5).

Le suspense a prévalu jusqu’à la dernière journée pour connaître l’identité des vainqueurs dans les 4 plateaux de ce tournoi en 6 parties.

Après une série de 4 matchs nuls dans le plateau n°1, le Maître international Modou Seck a réussi à damer le pion au Maître fédéral, Ibrahima Gaye lundi.

Ce seul succès enregistré sur l’ensemble des 6 confrontations a valu la victoire finale au très fort damiste surnommé «Gaïndé».

Mor Seck s’offre Cheikh Lam !

Dans le plateau n°2, le Grand Maître international Mor Seck a disposé du vieux briscard Cheikh Lam lors de la 6ème partie pour en- lever la victoire finale, à la suite de 5 matchs nuls consécutifs. L’enfant de la Médina s’est donc imposé sur le score final de 7-5.

S’agissant des deux autres plateaux, il a fallu recourir à des par- ties rapides à la fin des 6 parties pour départager les adversaires, puisqu’ils étaient à égalité. Après 1 victoire, 1 défaite et 4 s matchs nuls dans le plateau n°3, Abdou Khadre Monteiro a fait la différence devant Mame Saïd Niang dans une partie de 10 minutes+5.

C’est de la même sorte qu’Abdoulaye Gaye s’est débarrassé d’Ansou Ndiaye, à la suite de 6 rencontres soldées par 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites de part et d’autre. Au chapitre des récompenses, les vainqueurs des plateaux n°1 et n°2 ont empoché chacun une prime de 400.000 FCFA et les perdants se sont consolés avec 200.000 FCFA. Les vainqueurs des plateaux n°3 et n°4 ont eu droit à 300.000 FCFA et les perdants 150,000 FCFA.

