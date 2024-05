Battu par Eumeu Sène le 5 mai dernier, Sa Thiès a révélé qu’il devait affronter Bombardier à la place du Tay Shinger. Le fils de Double Less a aussi fait savoir que c’est son grand frère Balla Gaye qui lui avait interdit de se frotter au B52 de Mbour.

“C’est un secret de polichinelle je pense. C’est mon aîné et mentor Balla Gaye qui m’a interdit d’affronter Bombardier à l’époque. Je voulais ce combat et tout le monde le savait mais quand votre entourage vous dit non, c’est non ! Mais je dois avouer que jusqu’au jour d’aujourd’hui, j’ai très envie d’affronter Bombardier” a t’il confié au micro de Thioker.



Justement cela pourrait faciliter les négociations pour la tenue du combat puisque lors du Drapeau du chef de l’État le week-end dernier à Mbour, Bombardier a aussi réitéré son souhait de se mesurer à Sa Thiès.



Wiwsport.com