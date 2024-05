L’Association sportive des Forces Armées (ASFA) a remporté dimanche la finale de la Coupe du Sénégal de rugby face à Jambars (21-17), au stade Iba Mar Diop avec un public venu en masse.

Les Militaires ont pris le dessus dès la première mi-temps avec deux essais et deux transformations qui leur ont permis d’en- granger 14 points. De l’autre côté, Jambars obtient deux pénalités et ramasse 6 points au passage.

Au retour des vestiaires, ASFA, finaliste malheureux de l’année, accentue la pression sur l’adversaire et obtient un essai, dont la transformation est réussie. Ce qui donne 7 points de plus. À ce moment du match, le tableau d’affichage indique 21-6 pour les Militaires. L’adversaire se rebiffe. Cette dynamique nouvelle leur permettra de glaner deux pénalités réussies et un essai transformé, pour 11 nouveaux points au tableau d’affichage (21-17).

Les Militaires s’octroient le trophée. Cerise sur le gâteau, Abou Sy, le pensionnaire de l’ASFA, est désigné meilleur joueur de la Coupe du Sénégal de rugby cette saison.

L’entraineur de l’ASFA, Bayel Moussa Tounkara, salue l’attitude de ses poulains: «On a un effectif soudé, compétitif et compétent. La plupart de nos joueurs sont des internationaux. Ils ont l’expérience et la capacité de tenir jusqu’au bout. Je peux dire que c’est ce qui nous a valu cette victoire».

Pour son homologue, Babacar Diatta, I’ASFA mérite bien ce trophée : «On peut dire que l’ASFA avait plus de volonté que nous dans le jeu. Ils ont fourni énormément d’efforts pour tuer le match. Pour la finale du championnat sénégalais, on reverra notre copie, tout en essayant d’apprendre de nos erreurs pour nous imposer», avoue-t-il.

Dans un mois, les deux équipes se retrouveront et s’affronteront pour la finale du championnat du Top Sénégal.

