C’est fait ! L’Etoile Lusitana va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Les Académiciens ont validé leur ticket en battant l’Africa Promo Foot ce mardi.

Cette fois-ci, c’est bien la bonne ! Après l’avoir raté la semaine dernière en concédant le nul face à l’ASC Yeggo, l’Etoile Lusitana a officiellement validé ce mardi 14 mai sa montée en Ligue 2. Une première dans son histoire grâce à la victoire sur le terrain de l’Africa Promo Foot (3-1), dans le cadre de la 21e journée de National 1.

Leader du classement avec quatre points d’avance sur le quatrième, l’USC Saint-Louis, à une journée de la fin, Lusitana est assurée de terminer à l’une des trois premières places. Le second ticket devrait revenir à l’AS Saloum (2e, 38 points), et le dernier se jouera entre l’AS Bambey (3e, 36 points) et l’USCT Saint-Louis (4e, 35 points).

Les résultats de la 21e journée de National 1

Le classement de National 1 après la 21e journée

