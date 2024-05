Ajel de Rufisque a lourdement battu Demba Diop FC (0-4) ce mardi pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Une victoire importante qui rapproche le club de son objectif de montée en Ligue 1.

Après son nul concédé lors du week-end dernier, Ajel de Rufisque a retrouvé le succès ce mardi face à la lanterne rouge Demba Diop FC. Le club rufisquois s’est en effet baladé dans cette rencontre en infligeant un sévère 0-4 au denier du championnat qui enregistre sa quatorzième défaite (14e) défaite de la saison et qui s’enfonce de plus en plus.

Ce succès éclatant qui est le 8e de la saison permet à Ajel de toujours croire à la montée en Ligue 1 puisque le club est à trois points de la 4e place occupée par HLM Dakar. Notons qu’il ne reste que trois journées avant la fin du championnat et que les quatre premiers de Ligue 2 seront promues dans l’élite qui comptera 16 équipes à partir de la saison prochaine.

