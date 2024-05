L’attaquant de l’Étoile Rouge de Belgrade part de loin, mais il pourrait être l’une des surprises sur la liste d’Aliou Cissé pour les deux prochaines journées des qualifications pour la Coupe du Monde. Et le sélectionneur ne ferait certainement pas un mauvais choix en l’appelant.

Il est l’un de ces rares footballeurs sénégalais qui restent constants avec leurs performances en club mais dont Aliou Cissé ne prononcent pas le nom. C’est simple, Chérif Ndiaye n’a jamais connu les joies du devoir international. Mais l’heure est-elle venue pour l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade de voir son nom figurer sur la liste du sélectionneur national ? Auteur d’une magnifique saison, qu’il a commencée en Turquie, l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a peut-être des chances d’être présent pour le rassemblement de juin, et affronter la République Démocratique du Congo et la Mauritanie dans le cadre des qualifications au Mondial 2026.

Plus de buts que Mané, Jackson… et loin devant Habib Diallo

En n’appelant pas Chérif Ndiaye pour la première fois, Aliou Cissé se priverait tout simplement de l’attaquant sénégalais le plus en forme dans un Championnat européen. Pas plus d’un footballeur sénégalais a mis plus de buts cette saison que l’ancien joueur des HLM de Grand-Yoff, lui qui est auteur de 20 réalisations en 46 matchs toutes compétitions confondues. Seul Mbaye Diagne, avec ses 24 buts en D2 saoudienne avec Al-Qadisiyah, en a marqué plus. Sadio Mané (19), Nicolas Jackson (17), Habib Diallo (5), pour ne citer que des habitués en sélection, sont dans le rétroviseur de Chérif Ndiaye, dont la seconde partie de saison est tout simplement excellente.

Recruté de l’Adana Demirspor, où il a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs, durant les dernières heures du dernier mercato estival, l’ancien joueur de Zulte Waregem a eu une période d’adaptation un peu compliquée en Serbie, mais il a fini par mettre l’Ivoirien Jean-Philippe Krasso sur le banc. Ndiaye, auteur également de 5 passes décisives cette saison, détient le cinquième meilleur ration de buts dans le Championnat serbe. Bien qu’ayant été éliminée dès la phase de groupes de Ligue des Champions, la formation de Vladan Milojević boucle une superbe saison sur la scène nationale, et l’attaquant sénégalais n’est pas étranger à ça.

Difficile de dire que sans l’arrivée de Chérif Ndiaye, l’Etoile Rouge de Belgrade aurait réussi à remporter son dixième titre de champion de Serbie, après avoir longtemps été derrière le Partizan. D’autant plus que le joueur de 28 ans n’a pas manqué de s’illustrer lors des grands rendez-vous en Championnat, marquant trois buts en trois matchs face au rival direct et auteur du but du titre face à Bačka Topola. Avec trois buts en quatre matchs, il est également l’un des grands artisans de la qualification en finale de Coupe de Serbie, lui qui ira chercher le deuxième trophée de sa carrière, après la Superliga serbe, face à Vojvodina, le mardi 21 mai prochain.

Comment lui faire une place ?

Donc, avec tout cela, Chérif Ndiaye en Equipe Nationale en juin, pourquoi pas. Le problème, c’est qu’il n’y aura pas de liste élargie à une trentaine de joueurs, comme en mars dernier. Face à la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin), Aliou Cissé devrait s’appuyer sur un groupe entre 26/27 joueurs pour ces deux prochaines journées comptant pour les qualifications au Mondial 2026. Du coup, il faudra virer des éléments qui étaient là en mars. Il y aura certainement des malheureux en défense et au milieu de terrain, mais restons sur l’attaque. Aussi intermittents soient-ils, Nicolas Jackson et Habib Diallo sont certains d’être là, sauf en cas de force majeur.

Boulaye Dia ? Il est mis au placard à la Salernitana, mais il a un état d’esprit parfait pour être sélectionné et a souvent donné satisfaction à Aliou Cissé. Bamba Dieng ? Avec Amara Diouf, l’attaquant du FC Lorient est parmi ces joueurs qui ne devraient pas être rappelés. Donc, il ne manque pas de place pour Chérif Ndiaye, d’autant plus que la sélection n’est fermée à personne, comme le rappelle toujours le sélectionneur. Et il faut reconnaître que les Lions ne peuvent pas dire non à un buteur, qui plus est forme. Sans en faire un titulaire indiscutable, le sélectionner afin d’emmener plus d’options offensives ne paraît pas absurde. Mais à Aliou Cissé, lui seul, de décider.

