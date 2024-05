En conférence de presse, Mamadou Gueye Pabi s’est projeté sur la préparation de la prochaine étape de la BAL 2024 qui va démarrer le 24 mai prochain.

« Nous avons rencontré des équipes vraiment costauds qui nous ont amené énormément de problèmes depuis le début de la compétition. Nous avons continué à travers malgré les difficultés. On continuera à travailler en vue de ce qui nous attend » a déclaré le technicien qui a été élu meilleur entraineur de la BAL 2023. Mamadou Gueye Pabi de remercier les sénégalais qui ont soutenu l’AS Douanes dans les moments difficiles.

Concernant les Final 8, l’AS Douanes qui a eu beaucoup de difficultés pour se défaire de certains adversaires n’exclut pas l’idée de renforcer son effectif au besoin.

« Il faut d’abord se reposer et faire l’analyse de cette première phase. Si maintenant, j’ai la possibilité de changer quelque chose… Parce qu’à certains niveaux franchement, on pêche. Si nous voulons vraiment aller loin, il va falloir renforcer l’effectif et atteindre le niveau qu’on avait l’année dernière » explique le coach soulignant que l’AS Douanes est l’équipe la plus défensive de la Conférence mais aussi celle la moins défensive. Des corrections sont attendues.

