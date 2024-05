Il est maintenant officiel que l’AS Kaffrine jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce lundi, les Kaffrinois ont accueilli et battu l’AS Kolda sur le score de 1 but à 0 en marge de la 21e journée du National 1 de la poule A.

La plus belle opération de cette journée a été réalisée par l’AS Kaffrine, qui s’est imposé face aux Koldois et a ainsi confirmé sa montée en Ligue 2. Après leur défaite de la journée précédente contre Mbour Petite Côte, les Kaffrinois ont retrouvé cette fois-ci la victoire, un succès qui revêt une importance capitale. Grâce à cette défaite, l’AS Kolda manque une grande chance pour la montée et perd immédiatement sa 3e place.

Gazelles de Bignona s’est emparé du revers de Kolda pour lui prendre la 3e place après avoir battu ASUC Ziguinchor (2-1). La 22e et dernière journée aura une importance capitale pour ces deux équipes qui disputeront à distance l’admission en L2. Les Gazelles (3e, 35 points), ont une excellente opportunité de confirmer leur ticket pour la montée en division supérieure. Avec la défaite contre Don Bosco (3-1), l’Olympique Ziguinchor est officiellement relégué en N2.

Voici les résultats de la 21e journée du National 1 de la poule A :

Don Bosco 3 – 1 Olympique Ziguinchor

Gazelles Bignona 2 – 1 ASUC Ziguinchor

Modéle Mbao 2 – 0 E.J Fatick

AS Kaffrine 1 – 0 AS Kolda

Gazelles Kédougou 0 – 0 Cayor Foot

AS Cambéréne 0 – 0 Mbour PC

Wiwsport.com