Le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 a été marqué par des résultats remarquables, notamment la victoire écrasante du Burundi 18-0 contre Djibouti.

Alors que les rencontres précédentes avaient déjà été riches en buts, avec la victoire 4-0 du Maroc sur l’Algérie et le succès 3-1 du Sénégal contre le Liberia, le Burundi a éclipsé tous les autres résultats en écrasant Djibouti sur le score incroyable de 18-0 lors de l’aller.Habonima Esperence et Nzoyikorera Roy ont été les grandes héroïnes de cette démonstration offensive, avec un septuplé pour la première et un sextuplé pour la seconde. Ce match, délocalisé en Éthiopie, a vu Djibouti subir une défaite douloureuse, après avoir été exempté du premier tour et bénéficié du forfait de la Guinée équatoriale au second.

De son côté, le Sénégal a également affirmé sa position avec une victoire convaincante de 3-1 contre le Liberia. Cette performance solide renforce les chances du Sénégal de progresser vers le dernier tour de qualification et de se rapprocher d’une place au Mondial féminin U17 en République Dominicaine. Le Burkina Faso et le Nigeria se sont neutralisés sur un match nul 1-1, tandis que l’Éthiopie et le Kenya ont également terminé sur un score nul 0-0, laissant tout à jouer lors des matchs retour.

Djibouti 0-18 Burundi

Ethiopie 0-0 Kenya

Zambie 2-0 Ouganda

Maroc 4-0 Algérie

Sénégal 3-1 Liberia

Burkina Faso 1-1 Nigeria

