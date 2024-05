Dans une interview accordée à Afrik-Foot.com, Désiré Segbe Azankpo, attaquant béninois formé au Sénégal, à Génération Foot, évoque sa relation avec Sadio Mané et les perceptions qui en découlent.

Interrogé sur l’association fréquente de son nom à celui de Sadio Mané, Désiré explique que cette connexion découle de leur amitié de longue date, qui remonte à plus de 15 ans. Il admet que cette association est devenue plus marquée depuis que Sadio Mané est devenu mondialement célèbre, mais il souligne que leur amitié est authentique et indépendante de la notoriété de Sadio. Il réfute ainsi l’idée que leur amitié soit simplement un produit de la célébrité de son ami. « C’est mon meilleur ami, et comme nous sommes tout le temps ensemble, je crois que l’idée vient de là ! S’il n’était pas connu, le problème ne se serait pas posé. Je crois que vous aussi vous avez un meilleur ami, mais je ne crois pas qu’on associe tout le temps votre nom avec votre meilleur ami. C’est comme ça, je n’y peux rien ! »

Cependant, il reconnaît que cette association peut parfois devenir agaçante, notamment lorsque les gens oublient qu’il est lui aussi un footballeur professionnel. Malgré cela, il affirme assumer pleinement son amitié avec Sadio Mané, qu’il considère comme un privilège et une source de bonheur. « Vous savez, Sadio est mon meilleur ami et je l’assume complètement ! Je suis très heureux d’avoir un garçon comme ça comme meilleur ami. Après avoir dit ça, quand c’est récurrent, c’est chiant ! Je laisse les gens parler, je n’écoute pas, ne lis pas toutes les conneries que les gens sortent sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Ces gens qui nous associent, ce sont des gens qui viennent de nous connaître. Les personnes qui nous connaissent depuis longtemps ne vont pas toujours nous associer. Désiré, c’est Désiré, Sadio, c’est Sadio. Chacun a sa vie. Nos carrières sont différentes », a declaré Désiré Segbe Azankpo.

wiwsport.com