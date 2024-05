Dans un duel pour la finale aller de la Coupe de la Confédération, la RS Berkane a pris une légère avance en s’imposant 2-1 à domicile face au Zamalek ce dimanche.

Malgré un début de match en trombe avec une avance de 2-0 rapidement acquise, les Marocains ne sont pas à l’abri alors qu’ils se préparent pour le match retour au Caire la semaine prochaine, où la règle du but à l’extérieur peut jouer un rôle crucial. La RS Berkane, équipe du milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara qui a suivi la rencontre depuis le banc de touche et de Paul Bassène ayant disputé 77 minutes de cette rencontre, a pris les devants dès les premières minutes de jeu.

Après seulement sept minutes, Youssef El Fahli a provoqué un penalty converti avec succès par Issoufou Dayo, après un recours à la VAR.Les Marocains ont maintenu leur avance en marquant un deuxième but sur un centre précis d’Adil Tahif, conclu avec autorité par Mohamed El Morabit. Malgré une réaction plus forte des Égyptiens en seconde période, avec un but marqué par Seifeddine Jaziri, les hommes de Jose Manuel Gomes n’ont pas réussi à renverser la tendance. Prévu le 19 mai au Caire, le match retour promet d’être intense, d’autant plus que le Zamalek bénéficie d’un but à l’extérieur.

