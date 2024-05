La 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football s’est poursuivie ce dimanche, avec des exploits variés sur les terrains. Les Crabes de Guédiawaye FC ont subi une défaite lourde contre Dakar Sacré Coeur (0-4) au stade Amadou Barry.

Après avoir subi une défaite récemment à domicile contre Génération Foot lors de la 22e journée, Guédiawaye FC n’y parvient plus. Les protégés d’Ansou Diadhiou ont encore subi une nouvelle défaite à domicile face aux Académiciens de Dakar Sacré Coeur qui sont en pleine forme ces dernières journées. DSC s’impose donc pour la deuxième fois avec un score semblable (4-0), puisqu’ils avaient battu la Linguère sur le même score lors du 22e chapitre.

Avec cette défaite, GFC voit son adversaire du jour lui passer devant, qui occupe désormais la troisième place avec 36 points. La Linguére a réussi à renouer avec la victoire au stade Mawade de Saint-Louis en battant les Académiciens de Diambars par un 1 à 0. Une défaite qui met clairement en difficulté le club mbourois qui reste à la 14e place avec seulement 18 points. L’US Ouakam a réalisé une excellente opération pour le maintien au stade municipal de Ngor après avoir remporté la victoire (1-0) face à l’US Gorée.

La 23e journée se poursuivra et se terminera ce lundi entre GF et AS Pikine au stade Lat-Dior de Thiés. Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour accueillera le Jaraaf, qui se classe deuxième au classement, et qui sera contraint de remporter la victoire afin de préserver ses chances de remporter le titre, après la victoire de TFC ce samedi contre le Casa-Sports (1-0). Ces deux matchs sont prévus à 17 h GMT.

