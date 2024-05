La 24e édition du Drapeau du Chef de l’État (9 au 12 mai à Mbour) va se clôturer ce dimanche qui marque le troisième et dernier jour de compétition où les lauréats devront être connus.

Clap de fin pour le Drapeau du Chef de l’État dans quelques heures. Mbour va ainsi baisser le rideaux après trois jours de compétition où les lutteurs des quatorze régions du Sénégal étaient conviés. Ce dimanche à partir de 16 H, les finales du tournoi par équipe vont se jouer d’abord avec la petite catégorie après les combats de classements (3e et 4e place).

Puis viendra l’heure de déterminer les vainqueurs par catégorie de poids chez les jeunes (45 kg, 50 kg et 55 kg).

Enfin pour couronner le tout, les seniors seront à l’honneur dans la foulée avec la finale par équipe entre Dakar (double tenant du titre) et Fatick. Ce qui est sans doute le moment le plus attendu de l soirée pour connaître si la capitale sénégalaise va confirmer sa suprématie sur la lutte ou Fatick va récupérer son trône perdu il y’a six ans.

La dernière ligne droite de la compétition individuelle par catégorie de poids mettra fin au tournoi. De très beaux combats sont attendus en 66 kg Cheikh Sadibou Sarr (Fatick) v Babacar Diène (Louga) ou encore en 86 kg entre Siny Sembène (Dakar) et Babacar Sarr (Thiès).

