Surprenant Monastir ! Après 3 défaites d’entrée dans cette compétition, le club tunisien a remporté tous ses matchs de la phase retour. US Monastir vient de battre Rivers Hoopers (73-62). Une bonne deuxième période avec les bonnes notes de Crawford (15 points) et Ater James Majok (18points), Monastir vient de décrocher une victoire précieuse. Au pire des cas, il pourrait se positionner dans le duel de la 3e meilleure équipe des conférences.

L’AS Douanes est dans l’obligation de battre pour se qualifier directement. Dans l’autre cas, elle ne verra pas Kigali !

The BAL 2022 Champions are back in the BAL Playoffs! 🇹🇳🌟

Despite a rough start, US Monastir turned things around, winning their last three games in the Sahara Conference and securing their ticket to Kigali 🇷🇼 #BAL4 pic.twitter.com/2e3E6orw1o

— Basketball Africa League (@theBAL) May 12, 2024