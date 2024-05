Coach de l’équipe de Thiès qui n’a pas pu atteindre la finale par équipe alors qu’elle évolue à domicile (Mbour), Mamadou Sonko a évoqué la désillusion de n’avoir pas atteint l’objectif principal qui est de remporter le trophée après cinq années de disette. Par ailleurs, après avoir montré son satisfecit sur la petite catégorie, l’entraîneur espère se consoler avec une troisième place en Seniors pour clôturer de belle manière le tournoi.

“L’élimination de Thiès pour la finale Seniors par équipe ? C’est une grosse déception pour nous car vu que la compétition est organisée chez nous, l’idéal aurait été de la gagner. Malheureusement ce tel n’est pas le cas. Mais on va essayer d’accrocher demain (dimanche) la 3e place. Ce serait vraiment bien (…) On a eu à faire une sélection rigoureuse avec les meilleurs lutteurs du moment. Au niveau de la catégorie des 100kg, on avait le choix entre Yérim Ndiaye et Ndiack Sène. Ce dernier était le premier choix mais malheureusement il s’est blessé et on a dû le remplacer par Yérim. Dans la catégorie des +100 kg on avait Toubacouta mais malheureusement il n’a pas estimé nécessaire de compétir car on avait déjà perdu les trois premiers combats. Il s’est donc économiser pour la compétition individuelle. Comment jugez vous les résultas obtenus par la petite catégorie ? On est satisfait à ce niveau car on a pu décrocher deux finales en 45 et 55 kg (Garçons). Au niveau des 50 kg, on doit disputer la troisième place ce dimanche. Une appréciation sur l’organisation du tournoi ? Je pense que la commission a fait de son mieux cette année. On a fait deux regroupements d’une semaine et c’est à l’issue de ces regroupements qu’on a fait une sélection pour définir les lutteurs qui vont participer à la phase finale. Ça s’est passé comme ça et je pense qu’on a eu une bonne organisation”.

