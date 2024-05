Melbourne Tigers a subi une nouvelle défaite dans le championnat d’Australie de basket féminin. Ce samedi 11 mai, Cierra Dillard et ses coéquipières ont été battues en déplacement contre Launceston sur le score de 78 à 67, ce qui représente une différence de 11 points en National Basketball League 1 Sud des Dames.

Après sa victoire de ce vendredi face à Hobart Chargers, Melbourne n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Dans un match très combatif opposant deux équipes qui se sont équitablement battues pour ne pas laisser échapper les deux points de la victoire. Avec un score très serré à la pause en faveur de Launceston (33-32).

Au retour, les locales et les visiteuses ont presque accéléré le rythme par rapport à la première mi-temps, car Launceston ne voulait pas laisser filer son avantage et a fait preuve de résilience pour empêcher Melbourne de revenir au score. Au bout, Launceston s’impose dans les deux derniers quarts temps (45-35), ce qui lui permet de remporter la victoire et de faire subir à Melbourne Tigers sa 5e défaite de la saison après 10 journées.

Comme lors du match contre Hobart, Cierra Dillard a encore fait preuve d’une grande performance dans ce match en marquant 31 points, 3 rebonds et 4 passes décisives.

Wiwsport.com