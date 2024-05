Les Lioncelles du Sénégal ont remporté la victoire (3-1) contre le Libéria lors du match aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Dans un affrontement animé au Stade Lat-Dior de Thiès, les Lioncelles ont démontré leur supériorité avec une performance convaincante.

Dès le coup d’envoi, les Lioncelles ont imposé leur rythme, cherchant à prendre l’avantage dès les premiers instants. Leur détermination a été récompensée à la 17e minute lorsque Marie Louise Sarr a ouvert le score avec un superbe but. Les Lioncelles ont continué à exercer une pression constante sur leurs adversaires et ont doublé leur avantage à la 24e minute, grâce à nouveau à Marie Louise Sarr, qui a trouvé le fond des filets avec assurance.

En seconde période, l’équipe sénégalaise a maintenu son emprise sur le jeu, ajoutant un troisième but spectaculaire à la 50e minute, cette fois-ci marqué par Mariama Faty, portant la marque à 3-0 et consolidant ainsi sa position dominante dans le match. Malgré les efforts du Libéria pour réduire l’écart, les Lioncelles ont maintenu leur défense solide et ont fait preuve de discipline tactique. Cependant, l’adversaire a réussi à marquer sur un penalty à la fin du match, réduisant ainsi l’écart à 3-1.

Avec cette victoire convaincante, les Lioncelles ont pris une avance confortable avant le match retour, prévu le dimanche 19 mai au Samuel Kanyon Doe Sports Complex. Fortes de leur performance impressionnante, les Lioncelles sont bien positionnées pour se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires et poursuivre leur chemin vers la Coupe du Monde féminine U17.

wiwsport.com