Tarbes-Lourdes a commencé les quarts de finale des play-offs de NM1 de manière positive. Effectivement, Tidiane Badiane et ses compagnons ont largement dominé à domicile ce vendredi Avignon (84-44), ce qui représente un écart de 40 points, en vue de la phase aller des play-offs.

Après avoir éliminé Boulogne au tour précédent, Tarbes-Lourdes est bien parti pour réaliser un autre exploit, avec cette victoire écrasante lors du match 1. Tarbes-Lourdes a maîtrisé parfaitement son match, en prenant les bonnes initiatives qui lui ont permis de prendre le contrôle de la rencontre avec un avantage important à la mi-temps (48-29).

Lorsque Tarbes est revenu des vestiaires, il n’a pas modifié son attitude qui fonctionnait bien et a continué sur sa lancée afin de mettre fin aux espoirs des visiteurs qui étaient clairement dépassés dans cette rencontre où ils n’avaient plus rien à offrir pour éviter la déroute. Comme lors de la première mi-temps, Tidiane Badiane et ses coéquipiers remportent à nouveau la seconde manche (36-15), solidifiant ainsi la victoire, qui leur permettra certainement d’aborder la phase retour avec tranquillité.

Le match retour est programmé pour le vendredi 17 mai à Avignon, et si elle réussit à prendre sa revanche, il y aura le match 3, c’est-à-dire la belle, qui est prévue le dimanche 19 mai pour départager les deux équipes.

