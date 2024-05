L’équipe du Sénégal de triathlon est à Alger depuis le mercredi 8 mai pour les besoins de la Coupe de développement régional de triathlon, prévue ce samedi 11 mai 2024 dans la capitale algérienne.

L’équipe sénégalaise est composée des triathlètes Mamadou Diop en seniors, ainsi que Seynabou Cissé Ba et Mohamed Gorgui Urbain Alfred Kambe en juniors. La délégation sénégalaise est conduite par Fara Tall, membre du Comité exécutif de la fédé et l’entraîneure Aminata Diouf.

Organisée pour la première fois par l’Algérie, la Coupe de développement régional est une nouvelle compétition créée par la Fédération internationale de Triathlon (World Triathlon) dans le but de permettre aux athlètes des pays émergents d’avoir plus d’opportunités de marquer des points afin de monterdans le ranking mondial.

En Afrique, le Sénégal, l’Algérie et le Kenya sont les trois pays choisis par World Triathlon pour abriter cette compétition dans le continent.

D’ailleurs, le Sénégal l’a déjà ac- cueillie le 12 novembre 2023 der- nier à Pointe Sarène (Mbour), où les Kényans Josette Njeri Kiarie en dames et John Paul chez les hommes étaient montés sur la plus haute marche du podium, respectivement devant Mamadou Diop et Seynabou Cissé Ba. Ces deux Sénégalais sont donc revanchards en terre algérienne.

