C’est l’épilogue d’une saison cauchemardesque pour Ibrahima Wadji. L’attaquant sénégalais ne reportera pas le maillot de l’AS Saint-Étienne cette saison comme l’a confié son coach, Olivier Dall’Oglio.

Quelle poisse ! Alors qu’il n’avait connu que très peu de blessures dans sa carrière auparavant et qu’il sortait d’une saison pleine avec l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 (12 buts et 2 passes décisives en 30 apparitions la saison passée), Ibrahima Wadji a vécu une saison plus que délicate sur le plan personnel.

Ça avait plutôt bien débuté pourtant. Auteur d’une très bonne préparation et décrit comme « très affuté » par son coach de l’époque Laurent Batlles, Ibrahima Wadjiavait trouvé le chemin des filets dès la première journée de Ligue 2 face à Grenoble en fin de match, pensant offrir la victoire aux siens. Le but avait finalement été injustement refusé par l’arbitre de la rencontre, pour un hors-jeu inexistant, et les Verts avaient finalement cédé dans le temps additionnel face aux joueurs de Vincent Hognon (0-1). Une semaine après du côté de Rodez, l’attaquant sénégalais avait connu le premier coup dur de sa saison sur le plan physique : violemment fauché par une défenseur ruthénois, Ibrahima Wadji avait d’abord terminé la rencontre (2-1) avant de ressentir une forte douleur à froid. Cette blessure à la cheville qui avait créé des déséquilibres musculaires derrière l’avait éloigné des terrains jusqu’au 23 octobre 2023 et le déplacement à Laval où il était entré en fin de match (0-1). Un retour éphémère pour l’attaquant stéphanois qui s’était de nouveau blessé derrière. Victime d’une lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite en fin d’année 2023, Ibrahima Wadji avait fait un nouveau un retour en début d’année en enchainant trois apparitions dont une titularisation à Dunkerque (1-0). Bis repetita dans la foulée avec une nouvelle blessure à la cuisse qui le prive des pelouses de Ligue 2 pendant plus de deux mois.

De retour face à Bordeaux et convaincant dans les folles dernières minutes de cette rencontre (2-1), Ibrahima Wadji enchaîne deux titularisations à Grenoble (0-2) puis face à Caen (1-0). Néanmoins, dans cette saison cauchemardesque, rien n’a été épargné au numéro 25 de l’AS Saint-Étienne. De nouveau sèchement taclé par un défenseur adverse lors de cette rencontre face aux Normands, Ibrahima Wadji avait dû céder sa place sur blessure. De nouveau touché à la même cuisse, l’attaquant sénégalais ne portera plus le maillot vert cette saison comme l’a confié son coach Olivier Dall’Oglio lors du point presse ce jeudi midi : « Concernant Ibrahima Wadji ce sera beaucoup plus long, c’est une récidive, pas loin de là où il avait mal. Sa saison est terminée. » Un nouveau coup dur pour l’AS Saint-Étienne et pour Ibrahima Wadji. L’attaquant stéphanois aura vécu une saison cauchemardesque sur le plan personnel (neuf apparitions en Ligue 2). Néanmoins, son coach l’estime armé mentalement pour repartir de l’avant comme il l’expliquait face aux journalistes la semaine dernière : « Parfois, c’est difficile à expliquer, je ne suis pas médecin. Il y a une récurrence de blessures sur ce muscle-là. Il y a des cicatrices assez importantes ce qui fait que ça tire plus dessus. Il y a une zone de faiblesse, de fatigue et c’est donc une zone de blessure. Il aura besoin d’un temps de repos plus important. Sincèrement je ne pense pas que ça joue sur la suite de sa carrière. Il y a des années comme ça, c’est difficile pour lui. Pour revenir, c’est très dur, il faut à chaque fois repartir de zéro. Mentalement ce n’est pas évident mais Ibra’ est très fort mentalement. Passé la déception, il enchaîne derrière. »

Wiwsport.com Avec envertetcontretous