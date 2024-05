La 23ème journée de Ligue 1 nous réserve un nouvel épisode palpitant ce week-end. À quelques jours des matchs finaux, les équipes se battront jusqu’au bout alors que l’issue reste incertaine.

Ce samedi à 17h, le coach Cheikh Gueye et son équipe, Teungueth, bien installés en tête du championnat, tenteront de distancer leur grand rival du moment, le Jaraaf de Dakar, dans cette course haletante vers le titre. Ce sera sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf et devant son public que le club de Rufisque tentera de décrocher cette consécration contre le Casa Sports. Toutefois, ce ne sera pas une promenade de santé pour les Rufisquois qui affronteront les sudistes, flirtant avec la zone de relégation, et qui voudront sans doute faire une bonne opération. Pendant ce temps, l’équipe de Jamono Fatick, actuellement classée à la 13ème place dans une position plus délicate, essaiera de se refaire une santé contre les huiliers de la Sonacos au stade Massène Sène. Mais attention à l’équipe de Sidath Sarr qui est bien inspirée cette année, avec une seule défaite sur ses 12 dernières apparitions.

La 23ème journée de l’élite sénégalaise se poursuivra ce dimanche avec les Insulaires de l’US Gorée qui défieront les requins de l’US Ouakam chez eux, au terrain municipal de Ngor. Dans ce duel pour le maintien, l’US Gorée aura besoin d’un petit nul pour prolonger son séjour en Ligue 1, tandis que Ouakam cherchera plus qu’un point pour s’éloigner de la zone de danger. La rencontre de l’orgueil se tiendra au stade Mawade Wade. Les Académiciens de Diambars, actuellement derniers au classement, devront rapporter trois points de Saint-Louis contre une équipe de Linguère déterminée à se racheter après sa lourde défaite contre le Dakar Sacré-Cœur (4-0). Les hommes de Hassane Fall, quant à eux, se frotteront à l’équipe de Guédiawaye, classée à la troisième position avec plus de points que leurs hôtes du jour. Dans ce duel qui se jouera au stade Amadou Barry, les Crabes d’Ansou Diadhiou chercheront à sécuriser leur position.

La 23ème journée sera clôturée le lundi 13 mai par deux rencontres également programmées à 17h. L’AS Pikine jouera les trouble-fêtes contre Génération Foot, qui est toujours concernée par le maintien. L’attraction se déroulera au stade Caroline Faye. Les Médinois devront vaincre les Stadistes s’ils veulent rester en lice dans la course au titre. Quant aux Stadistes, ils devront gagner pour espérer un maintien paisible. Quoi qu’il en soit, cette rencontre entre les finalistes de la dernière Coupe du Sénégal aura une saveur particulière, car le club mbourois a récemment obtenu une victoire par forfait (3-0) grâce à son recours portant sur un joueur du Jaraaf accusé d’avoir frauduleusement une licence au-delà des délais requis.

