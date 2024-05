Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brys, a levé le voile sur sa première liste, marquant ainsi le début de son mandat à la tête de l’équipe nationale. Cette sélection, annoncée lors d’une conférence de presse à Yaoundé, comprend une combinaison de cadres expérimentés et de talents émergents, avec notamment le retour remarqué d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

Après plus d’un mois depuis sa nomination, Marc Brys a finalement dévoilé les noms des 30 joueurs présélectionnés pour les prochains matchs des Lions Indomptables. Parmi ces joueurs, on retrouve des figures emblématiques de l’équipe nationale, ainsi que deux représentants du championnat national, MTN Elite One. L’attaquant du Bayern Munich, Eric-Maxim Choupo-Moting, auparavant laissé de côté sous l’ère Song, effectue un retour marquant dans cette liste. Une autre nouveauté notable est la convocation de Carlos Baleba, talent prometteur évoluant à Brighton, qui rejoint pour la première fois les rangs des Lions Indomptables. Cette liste intervient alors que le Cameroun se prépare à affronter le Cap-Vert et l’Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

