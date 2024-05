La 24e édition du Drapeau du Chef de l’Etat a débuté ce vendredi à Mbour où la compétition par équipe s’annonce très serrée entre le tenant du titre Dakar et Thiès qui veut rester souverain à domicile.

Mbour sera le théâtre de la 24e édition du Drapeau du Chef de l’État où chacune des quatorze régions présentera cinq lutteurs dans 5 catégories de poids différentes (66 kg, 76 kg, 86 kg, -100 kg et plus de 100 kg).

Le tirage au sort de cette édition prévue du 9 au 12 mai a ainsi été effectué ce jeudi et les poules se présentent comme suit : Poule A : Dakar, Tamba et Louga, Poule B : Thiès, St Louis, Diourbel, Poule C : Kaolack, Sédhiou, Matam, Kolda et enfin la Poule D avec Fatick, Kédougou, Kaffrine et Ziguinchor.

Vers un duel Dakar v Thiès !

La région de Thiès dont Mbour est l’un de ses trois départements, accueille le tournoi pour la deuxième fois après 2019. Justement c’est la dernière fois que la région de Thiès avait remporté la compétition par équipe avant de disparaître des radars pour laisser libre cours à Diourbel et Dakar qui a gagné les deux dernières éditions à Diourbel et Saint Louis. La capitale sénégalaise espère donc faire la passe de trois même s’il sera privée de son capitaine légendaire Modou Faye dit « Ordinateur ».

Cependant il ne faut pas sous-estimer les outsiders que sont les régions de Fatick et Kaolack (zéro titré à ce jour). Jadis injouable dans ce tournoi de lutte simple avec des talents hors pairs qui avait aligné cinq titres d’affilé, la région du Sine est désormais aux oubliettes depuis six ans. Cette édition à Mbour pourrait donc être l’heure de la renaissance pour ces contrées qui a vu naître quelques un des plus grands champions de lutte à savoir l’empereur des arènes Yahya Diop Yékini et le leader de la génération « Bul Faalé » Mohamed Ndao Tyson.

