Al-Hilal peut décrocher le 19e titre de champion d’Arabie saoudite de son histoire dès jeudi si Al-Nassr de Sadio Mané ne l’emporte pas sur la pelouse d’Al-Akhdood.

La journée de jeudi revêt un enjeu majeur pour Al-Hilal. Privée du titre en 2023 par Al-Ittihad, la formation de Jorge Jesus est plus que jamais proche de retrouver sa couronne. Elle tient même déjà l’occasion de décrocher le 19e titre de champion d’Arabie saoudite de son histoire, cela avant même la réception de la lanterne rouge de Saudi Pro League Al Hazem ce samedi après-midi (15h00 GMT).

Kalidou Koulibaly et ses partenaires suivront très attentivement les matchs programmés ce jeudi. Et plus particulièrement celui qui doit se jouer à partir de 18h00 GMT à Najran, au Stade Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, entre Al Akhdood et Al-Nassr. Car il faudra tout simplement espérer que les coéquipiers de Sadio Mané ne s’imposent pas sur la pelouse du premier relégable.

Dans ce cas, l’équipe de Jorge Jesus posséderait plus de neuf points d’avance sur son premier poursuivant à trois journées de la fin de la saison. Al-Hilal, toujours invaincu en Championnat cette saison, se rapprocherait d’un magnifique triplé national. Vainqueurs de la Supercoupe face à Al-Ittihad il y a quelques jours, les coéquipiers de Koulibaly sont en finale de King’s Cup contre Al-Nassr.

