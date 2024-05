Entraîneur du Red Star depuis trois saisons, Habib Beye va quitter ses fonctions dans le club audonien à la fin de cette saison. Il a longuement justifié ce choix et nié des contacts avec d’autres clubs.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Ce mercredi après-midi, le Red Star a effectivement annoncé que Habib Beye ne prolongerait pas son aventure sur le banc audonien. Présent sur le plateau du Canal Champions Club, sur la chaîne Canal+ Sport, à quelques minutes du coup d’envoi de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, le consultant pour la chaîne cryptée en a profité pour livrer sa version des faits.

« Je l’ai annoncé à mes joueurs déjà aujourd’hui et à la direction aussi. Il y avait un projet qu’on m’a donné il y a presque trois ans avec l’ambition de monter en Ligue 2. Aujourd’hui on arrive au bout de ce projet à la fin de mon contrat au 30 juin. Je pense qu’on a vécu une aventure humaine exceptionnelle. Avec les joueurs, on a atteint l’objectif », confie le technicien sénégalais qui a réussi à faire monter le Red Star en Ligue 2 française pour la saison prochaine.

« Et aujourd’hui, à partir du moment où on a atteint cet objectif, je me suis dit que c’était peut-être le moment de changer de vision pour moi. Comme je veux entraîner au très très haut niveau, c’est de se dire qu’on a vécu cette aventure humaine. Ce n’est même pas une séparation, c’est une fin d’aventure avec le club et les joueurs, et aujourd’hui on va se concentrer déjà sur finir nos deux matchs, aller chercher notre trophée et le fêter ensemble. Et ensuite on aura le temps de se concentrer sur l’avenir. »

Pas de contacts avec Reims

Après trois saisons et un objectif atteint donc, l’ancien international sénégalais a le sentiment du devoir accompli. « C’était une étape, j’ai eu le temps de me construire en tant qu’entraîneur avec ce projet depuis plus de deux ans et demi. L’année dernière on a échoué. J’aurais déjà pu décider d’aller plus haut. J’ai pris le temps d’aller au bout des objectifs qui nous étaient fixés », poursuit-il, faisant notamment référence aux sollicitations de l’Olympique Lyonnais notamment.

« J’avais promis au président de ramener son club dans une première étape du plus haut niveau. Aujourd’hui, le Red star est au plus haut niveau. Ça veut dire qu’on a réussi l’aventure. C’est surtout la force des joueurs qui nous ont amenés là où on est aujourd’hui. C’est valorisant pour moi, et pour le club, mais c’est surtout le travail des joueurs ». Puis Habib Beye de conclure et notamment d’annoncer qu’aucun contact n’existe avec le Stade de Reims, qui s’est récemment séparé de Will Still.

« Aujourd’hui, j’exprime mon ambition. Mon ambition, c’est d’entraîner au plus haut niveau. J’ai encore deux matchs, des moments à vivre avec mon cœur. Mais oui on sera à l’écoute avec mes conseillers des opportunités qui se présenteront pour entraîner au plus haut niveau, ça c’est une certitude. J’en profite pour dire qu’il y a beaucoup de rumeurs disant que je me suis déplacé à Reims et que j’ai visité les infrastructures. Tout cela en pleine nuit ! Je n’ai rencontré personne, ni le directeur sportif, ni le président ni les infrastructures. »

wiwsport.com