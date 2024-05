La 19e journée de la D1 Féminine sénégalaise, prévue entre samedi et lundi, pourrait s’avérer décisive. Titre et bataille pour le maintien : voici les enjeux, à connaître, à quatre journées de la fin.

Début ce week-end et fin en début de semaine de l’une des journées qui pourraient être marquantes dans cette saison du Championnat du Sénégal féminin de football. Celle de la semaine dernière s’est été déterminante dans la course au titre et pour le maintien. Les Aigles de la Médina sont toutes proches de remporter le titre, tandis que les Amazones de Grand-Yoff, en grande difficulté depuis le début de saison, se sont relancées.

Les Aigles peuvent être sacrées

Dominatrices depuis le début de saison, les Aigles de la Médina (1ères, 43 points) ne sont plus qu’à un petit effort d’acter leur troisième sacre, le premier depuis 2007. Les partenaires de Sadigatou Diallo ne joueront que lundi 13 mai avec la réception de l’USPA. Pour remporter le titre, elles devront évidemment l’emporter contre le 5e, tout en espérant que l’AS Bambey (2e, 34 points) ne s’impose pas face au Jappo Olympique ce samedi.

1. Aigles de Medina, 43 points (+30)

2. AS Bambey, 34 points (+19)

3. Jappo Olympique, 32 points (+19)

La bataille de la peur entre l’OZ, Gazelles de Bignona et AFA

En D1 Féminine, la course pour le maintien se joue à trois depuis plusieurs semaines . L’Olympique de Ziguinchor, Gazelles de Bignona et AFA Grand-Yoff se battent pour rester dans l’élite. Victorieuse pour la première fois de la saison le week-end dernier face à l’OZ (5-1), l’AFA n’est plus relégable mais est toujours guetté par le danger. Il faudra nécessairement confirmer lors de la réception du Casa Sports ce dimanche pour se maintenir en dehors des deux places relégables, d’autant plus que les Gazelles, premières relégables, seront exemptées.

Dernier du classement, l’Olympique de Ziguinchor ne veut pas perdre pied. Le déplacement sur la pelouse des Amazones de Grand-Yoff ce dimanche s’annonce très crucial pour le promu. En cas de victoire, les Ziguinchoroises pourraient profiter de l’exemption des Gazelles de Bignona et/ou d’une contre performance de l’AFA Grand-Yoff pour sortira de cette dernière place, même s’il restera trois matchs importants à disputer.

9. AFA Grand-Yoff, 7 points (-18)

10. Gazelles de Bignona, 6 points (-36)

11. Olympique de Ziguinchor, 5 points (-45)

Le programme de la 19e journée de D1 Féminine

Samedi 11 mai

AS Bambey – Jappo Olympique

Dimanche 12 mai

AFA Grand-Yoff – Casa Sports

Kaolack FC – Dakar Sacré-Cœur

Amazones Grand-Yoff – Olympique de Ziguinchor

Lundi 13 mai

USPA – Aigles de la Médina

wiwsport.com