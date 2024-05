Le défenseur sénégalais Justin Malou et North Carolina ne seront pas présents au prochain tour de la Coupe des États-Unis. Carolina a en effet perdu à domicile ce mercredi contre Phoenix Rising (1-2), en 16e de finale de coupe.

Même si le jeune défenseur sénégalais J.Malou a été performant avec son équipe North Carolina face à Phoenix Rising, dans un match à élimination directe. Les visiteurs ont commencé la rencontre avec succès en s’imposant à la pause (0-1), après avoir dominé la première partie.

Au retour des vestiaires, North Carolina a choisi d’augmenter son niveau de jeu, ce qui s’est avéré fructueux puisqu’ils réussissent à remettre les pendules à l’heure grâce à son défenseur Justin Malou à la 80′ de jeu, les deux équipes ne parvenant plus à inscrire le second but après le temps réglementaire.

Ces deux équipes se départageront finalement dans les prolongations et c’est ainsi les visiteurs qui se qualifient pour le tour suivant en marquant un but à la 111e minute de jeu (1-2), le score ne changera plus jusqu’à la fin du match. Il est à noter que Phoenix Rising compte deux joueurs sénégalais parmi son équipe, à savoir le défenseur Mohamed Traoré et Pape Mar Mbaye.

Wiwsport.com