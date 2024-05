Le Lokomotiv Kuban-Krasnodar a remporté une victoire décisive ce mercredi lors du deuxième match. En demi-finale de play-offs de la D1 Russe de basket, les coéquipiers de Maurice Ndour ont battu Unics Kazan 84-71, soit 13 points de différence.

Un succès qui permet à Kuban de se relancer dans cette demi-finale qui s’annonce déjà passionnante, avec une victoire de chaque côté. Dans un match extrêmement tendu, Unics Kazan avait fait preuve d’une excellente performance en prenant les devants, avec un avantage à la mi-temps (39-37).

À leur retour des vestiaires, les deux équipes se sont donnés à fond pour remporter la victoire qui serait avantageuse pour la suite de cette compétition. Maurice Ndour et les siens, ayant perdu le premier match, se sont revigorés lors de la seconde manche, ce qui a porté ses fruits, puisqu’ils ont réussi à renverser les locaux pour remporter la victoire finale et se remettre à la course, pour une place en finale. Après cela, Kuban-Krasnodar l’emporte difficilement et pourra aborder le troisième match avec relaxation. La performance de Maurice Ndour s’est traduite par 13 points, 10 rebonds et 5 passes décisives.

Le troisième match entre ces deux équipes aura lieu le samedi 11 mai à 11 heures GMT. Un autre match qui sera crucial pour les deux équipes, car la défaite sera fatale. Il y a encore cinq matchs à disputer pour déterminer l’équipe qui disputera la finale.

