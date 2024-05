Cheikh Tidiane Mbodj, ailier fort de Bambitou Nara qui évolue dans le championnat japonais appelé B-League, a accordé une entrevue à Wiwsport. Lors de son entretien, il a abordé le niveau du championnat japonais, ses aspirations personnelles et l’équipe nationale du Sénégal de basket. – Entretien

Cheikh, pourriez-vous faire un retour sur le début de votre carrière de joueur de basket ?

J’ai commencé à pratiquer le basket-ball aux HLM 4, plus précisément sur le terrain de basket sur la corniche. Ensuite, j’ai décidé de rejoindre Seed Academy à Thiés, un centre d’études et de basket-ball. J’ai étudié à la seconde, à la première et à la terminale avant de partir aux États-Unis pour mes études et ma carrière sportive.

Avez-vous déjà évolué dans des clubs sénégalais, si oui, quels sont ces clubs ?

J’ai évolué en petite catégorie (minimes, cadets et juniors) au sein du HLM Basket Club. J’ai également été surclassé en tant que senior. J’ai également évolué en senior avec l’US Rail de Thiés lors de ma dernière année à la Seed Academy. Par la suite, j’ai quitté le Sénégal afin de partir aux États-Unis après avoir terminé mes études en 2008.

Quelle a été votre première équipe étrangère et comment avez-vous vécu votre première expérience comme professionnel ?

J’ai occupé le poste d’étudiant/athlète de 2008 à 2013, puis j’ai entamé ma carrière professionnelle. J’ai commencé mes débuts en Grèce et mon club était nommé Illisyakos dans la première division. Pendant ma période dans cette équipe, j’ai acquis une grande expérience, car le championnat grec était alors l’un des plus prestigieux en Europe. Cela m’a offert un grand nombre d’opportunités l’année suivante.

Après la fin de votre championnat, quelle a été la position de votre équipe ?

Ma saison avec Bambitou Nara vient de se terminer, et c’était ma deuxième saison. Nous étions en lutte pour les play-offs, mais nous avons finalement perdu la course au dernier moment, ce qui est navrant.

De quelle manière avez-vous réussi à vous adapter au championnat japonais et avez-vous des équipes qui vous sollicitent pour la saison prochaine ?

Je me suis parfaitement intégré dans le championnat car j’ai eu la chance de jouer dans de nombreux pays en Europe, ainsi que grâce à l’expérience que j’ai acquise au cours de ma carrière professionnelle. Actuellement, je laisse mon agent prendre en charge cela. Cependant, certaines équipes sont intéressées par moi.

Quelle est votre perception du niveau du championnat japonais ?

Le championnat japonais présente un excellent niveau et continue de se développer car de nombreux joueurs talentueux quittent l’Europe ou la NBA pour y venir jouer.

Quel est le nombre de trophées que vous avez remportés dans votre carrière ?

J’ai remporté la Coupe d’Italie et le championnat d’Italie (2014-2015), je suis médaillé de bronze du championnat de Pologne et membre des 5 majeurs (2015-2016), médaillé d’argent du championnat de Pologne (2016-2017). J’ai remporté la Coupe de Pologne (2018), la Super Coupe de Pologne et j’ai été co-MVP (2019). Western Conférence Champions du Japon (2020-2021). Meilleur contreur de B2-League au Japon (2023-2024).

Déjà, avez-vous porté les couleurs de l’équipe du Sénégal ?

Oui, depuis 2015, j’ai participé à plusieurs compétitions en équipe nationale. Le Sénégal possède de nombreux talents et un avenir très prometteur pour son équipe nationale.

Quelles ambitions personnelles avez-vous pour l’avenir et qui vous inspire ?

Actuellement, je m’intéresse uniquement au basket-ball. Je suis toujours en train de réfléchir au futur, InshaAllah. Mon Père et ma Mère sont les individus qui me donnent de l’inspiration dans ma vie.

Comment avez-vous décidé de vous lancer dans le basket-ball et quel message avez-vous à transmettre à votre équipe ?

Depuis mon plus jeune âge, mon amour pour le basket a pris forme. Au sein des HLM, nous vivions à proximité du terrain de basket. Pour moi, c’est ainsi que l’aventure a débuté. « Keep grinding », poursuivre l’effort et la préservation afin de monter.

