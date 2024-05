Auteur d’une saison fabuleuse avec HLM de Dakar (11 buts et 5 passes décisives) et actuel meilleur buteur de Ligue 2, Papis Badiane est conscient des enjeux de ces quatre dernières journées de Ligue 2. Selon celui qui est dans le club depuis l’époque où l’ASC HLM évoluait en National 1, son club a tout ce qui lui faut pour réussir la montée en Ligue 1.

« Oui, vu les résultats, on est bien partie pour la montée en Ligue 1. Mais, ce n’est pas encore terminé, car toutes les équipes ont des objectifs précis et elles vont tout faire pour les atteindre. Déjà, notre match contre AJEL était un peu difficile, donc, on aura certainement d’autres matchs comme ça. Mais on va essayer de rester concentré et espérer remporter d’autres matchs pour décrocher la montée », a déclaré l’homme aux 11 buts inscrits en championnat. Avant d’ajouter, « Notre prochaine sortie contre Wallydaan va être déterminante, car nous sommes côte à côte au classement avec seulement un point de retard pour HLM. Donc, on va chercher à gagner pour passer devant Wallydaan », estime Badiane.

Sur le trophée du meilleur buteur de Ligue 2, Papis Badiane informe qu’il n’en fait pas une priorité première, mais il espère marquer d’autres buts pour aider son club. « Je suis actuellement le meilleur buteur de la Ligue 2 avec 11 buts au compteur, mais ce n’est pas mon objectif premier de terminer la saison comme meilleur buteur. Je préfère me concentrer sur l’objectif du club, car c’est le plus important. Je vais encore marquer des buts d’ici la fin de la saison de Ligue 2 », déclare-t-il très motivé.

wiwsport.com