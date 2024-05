Au lendemain de son 2e face à face avec Balla Gaye 2, Tapha Tine (Baol) a encore bandé les muscles. Sur Albourakh TV, le géant du Baol s’est attaqué à son adversaire et se dit plus que jamais confiant pour le battre le 21 juillet.

“Sur son énorme gabarit comparé à celui de Balla Gaye 2 ? J’ai vu les gens partager les images sur les réseaux sociaux et ça m’a fait rire. Mais peut être que l’image a été agrandie (rires) mais c’est de bonne guère. Pourquoi cette tension dans ce combat ? Tous les combats de Tapha Tine sont des combats à tension. Si vous vous rappelez bien, mon combat contre Boy Niang avait plus de tension. Il y’avait même des voitures qui ont vandalisés. Mais Balla Gaye est aussi un adversaire de renom et qui draine du monde (…) On devait faire le show lors du face à face et ce que j’ai essayé de faire. Un combat revanche ? Oui certainement ! Balla Gaye est un grand champion qui a battu presque tout le monde dont moi même et c’est ce que je veux rectifier d’ailleurs. Je suis prêt pour ce combat et je suis confiant. Je peux permettre à Balla Gaye de me frapper 1200 fois mais quand je lui en donnerai une, il ne tiendra pas debout Jai battu tous ceux qui l’ont battu et il n’est donc pas de taille. Boy Niang et Eumeu Sène sont plus rapides que lui et je les ai battu”

Wiwsport.com