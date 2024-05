Les nominés de diverses catégories pour les trophées de la saison 2023-2024 de la Serie A (Elite) italienne ont été annoncés ce mardi 7 mai 2024. Les candidats au titre de « Sixth Man of the Year » incluent le sénégalais Ousmane Diop.

Ousmane Diop du Dinamo Sassari réalise une nouvelle bonne saison, alors qu’il est en lice pour la catégorie « 6e homme » aux LBA Awards. Ce trophée récompense le joueur le plus compétent qui débute généralement le match en tant que remplaçant après le cinq de départ et qui a un impact direct et évident sur le jeu dès qu’il entre dans le jeu.

Après avoir été décisif à plusieurs reprises cette saison, l’ailier sénégalais pourrait donc remporter un niuveau trophée personnel en carrière. Ousmane Diop a joué 24 matchs sur 30, avec une moyenne de 11.5 points, 5.3 rebonds, 0.5 contre et 13.6 d’évaluation en 21.5 minutes.

Il est important de se rappeler que la saison précédente, le joueur sénégalais avait été élu Most Improved Player (joueur ayant le plus progressé) avec 9.8 points, 5.1 rebonds, 1.1 interception et 12.4 d’évaluation.

Wiwsport.com