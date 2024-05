Si aucun Sénégalais ne figure dans les effectifs des clubs déjà champions ou prétendants au titre dans les cinq grands Championnats européens, le Sénégal peut encore compter sur quelques Lions pour décrocher un titre dans d’autres Championnats européens cette saison.

Real Madrid (Espagne), Inter Milan (Italie), Paris Saint-Germain (France), Bayer Leverkusen (Allemagne), Arsenal, Manchester City ou Liverpool (Angleterre) : aucun des ses clubs déjà champions ou prétendants au titre de leur Ligue possède un Sénégalais dans son effectif. Une rareté dans les cinq grands Championnats européens due certainement au départ de joueurs de la trempe de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Abdou Diallo vers le football du Golfe. Toutefois, d’autres Sénégalais ont l’opportunité de soulever un titre en Championnat dans d’autres Ligues européennes dans cette fin de saison. Voici lesquels et ce qu’ils ont besoin.

Diouf, Sima, Seck… plus le droit à l’erreur

Privé du titre de champion de République Tchèque depuis 2021, le Slavia Prague peut s’appuyer sur El Hadji Malick Diouf pour espérer remporter son huitième titre de champion de Tchéquie. Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance du Tromsø IL, le latéral gauche de 19 ans a joué six matchs et marqué un but en Fortuna Liga. Moins utilisé par Jindřich Trpišovský depuis quelques matchs, Malick Diouf espère tout de même remporter le Championnat. Mais avec quatre points de retard sur le leader Sparta Prague, à quatre journées de la fin, le Slavia Prague doit tout gagner, à commencer par le déplacement sur la pelouse du Sparta samedi.

En Ecosse, il y a un véritable rouleau compresseur devant les Rangers : il s’agit bien évidemment du Celtic. Deuxième de la Premiership écossaise, les hommes de Philippe Clement n’ont « que » trois points de retard sur l’éternel rival, à trois journées de la fin. Pour remporter un 56e titre et éviter un troisième sacre d’affilée pour le Celtic, les Light Blues, qui doivent désormais faire sans l’homme aux 11 buts et 2 passes décisives en Championnat, Abdallah Sima, doivent, eux aussi, tout gagner et avec de larges scores. Le 440e Old Firm Derby de ce samedi 11 mai, sur la pelouse du Celtic, s’annonce crucial. Une défaite écarterait les Rangers du titre.

Triple tenant du titre en Israël, le Maccabi Haïfa n’a plus son destin entre les mains pour conserver sa couronne et remporter un seizième sacre. C’est simple, le rival Maccabi Tel-Aviv compte cinq points d’avance, à quatre journées de la fin. La large victoire samedi contre le Maccabi Bnei Reineh (5-1), puis le nul du leader lundi sur la pelouse du Bnei Sakhnin FC (1-1) a redonné un peu plus d’espoir aux partenaires d’Abdoulaye Seck. Mais pour rentrer pleinement à nouveau dans la course, le défenseur sénégalais, capitaine de l’équipe pour la première fois à Reineh, et ses coéquipiers doivent obligatoirement s’imposer samedi sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv.

Le rêve de Samba Diallo, Alpha Diounkou et Moussa Ndiaye

En Ukraine, le Dynamo Kiev vise un 17e titre (record). Mais cela s’annonce très compliqué, malgré la très belle forme des coéquipiers de Samba Diallo, eux qui sont invaincus depuis 17 matchs, parmi lesquels ils se sont imposés à 15 reprises. Avec seulement trois matchs à jouer, le Shakhtar Donetsk compte cinq points d’avance en tête. Pour espérer rester dans la course et permettre à leur jeune attaquant sénégalais de décrocher son premier titre en Ukraine, les hommes d’Oleksandr Chovkovskyi savent qu’ils doivent d’abord l’emporter samedi sur le terrain du Shakhtar, tout en s’imposant et espérant un faux pas du rival lors des deux dernières journées.

En Chypre, il n’y a qu’un match qui anime les tribunes sportives depuis quelques jours : APOEL Nicosie – AEK Larnaca prévu ce samedi 11 mai. Parce que c’est l’opposition entre le leader et son dauphin, le match du titre pour cette toute dernière journée de Protathlima Cyta. L’AEK, qui court derrière son quatrième titre depuis 1970, espère ne pas finir avec beaucoup plus de regrets. La première place tendait les bras aux partenaires d’Alpha Diounkou, mais ils ont laissé l’Anórthosis égaliser dans les arrêts de jeu (1-1) dimanche dernier. Du coup, sur la pelouse de l’APOEL samedi, seule la victoire pourra suffire parce qu’en cas d’égalité – les deux équipes comptent 72 points -, c’est l’APOEL qui sera sacré champion pour avoir gagné le match aller des play-offs (2-1).

En Belgique, le Royal Sporting Club d’Anderlecht, club le plus titré du Championnat avec 34 trophées, n’a qu’un seul rêve : retrouver un titre qui l’échappe depuis 2017. À trois journées de la fin, rien n’est perdu pour les Mauves qui ont leur destin en mains. Mais les deux derniers résultats ont fait mal. Les partenaires de Moussa Ndiaye, l’arrière gauche sénégalais de retour de blessure depuis quelques matchs, ont vu le Club Brugge enchaîner les victoires et prendre la première place. Deuxième avec deux points de retard sur le leader, qu’il va affronter lors de l’avant-dernière journée, Anderlecht doit s’imposer pour ses trois derniers matchs. Au cas contraire, c’est le Club Brugge, voire l’Union Saint-Gilloise (3e, 42 points), qui remporterait cette Pro League.

Cheikh Niasse devrait confirmer face à Samba Diba

En Suisse, le titre devrait revenir aux Young Boys de Berne. Les partenaires de Cheikh Niasse sont intraitables et disposent de huit points d’avance sur leur dauphin du Servette FC. À quatre journées de la fin, seul un improbable cataclysme pourrait empêcher les Young Boys de glaner un 17e titre. Cela n’enlèverait en rien la nouvelle belle saison du Servette FC. Les coéquipiers de Samba Diba Lele, déjà classés deuxièmes la saison dernière, espèrent conserver cette même position afin de disputer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Dans un peu moins d’un mois, le 2 juin, ils auront l’occasion de remporter la finale de Coupe de Suisse face à Lugano. Ce qui pourrait encore rendre plus belle la campagne des hommes de René Weiler.

