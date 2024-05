Finalement, c’est Mulhouse Basket Agglomération qui atteint les quarts de finale des play-offs de Nationale 1 masculine en France. Lors du troisième match entre les deux équipes, le Mulhouse B.A a battu Andrézieux Bouthéon Loire Sud (68-55).

La série des 8es de finale a été remportée par Mulhouse grâce à sa deuxième victoire lors du match 3 joué ce dimanche. Les Mulhousiens se sont logiquement imposés sur le parquet d’Andrézieux afin de faire écarter leur adversaire. Et cela, deux jours après une lourde défaite lors du match retour.

L’ABLS Basket, qui avait commencé ce dernier match (21-13), a couru derriére le score au long de la rencontre. Seydou Ndiaye et ses coéquipiers ont réussi à maintenir leur solidité afin de pouvoir accéder au tour suivant. L’arriére sénégalais termine avec 6 points, 5 passes décisives, 5 interceptions et 3 rebonds. Pape Moustapha Diop, quant à lui, marque 9 points et 4 rebonds lors de ce match.

Le premier match est prévu le vendredi 10 mai prochain pour le quart de finale entre Mulhouse et Rueil.

Wiwsport.com