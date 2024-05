C’est avec un grand soulagement que Mor Kang Kang (écurie Cheikh Mbaba) a réagi au lendemain de sa victoire sur Tapha Mbeur. Sur Al Bourakh TV, le Baol Baol au 12 victoires et 1 défaite est revenu sur ce succès avant de décliner ses ambitions dans l’arène.

“C’était un combat très important pour moi et je me devais de l’emporter après ma dernière défaite. J’encourage Tapha et lui dit de redoubler d’effort car c’est un bon lutteur (…) Lorsque j’ai entendu beaucoup dire que Tapha était plus bagarreur que moi cela ne m’a pas plu. J’avais donc décidé de montrer ce que je sais faire dans ce domaine même si ceux qui me connaissent vraiment savent que j’ai des qualités en boxe. Je me suis donc bagarré avec lui et quand j’ai su qu’il y’avait de la place pour lutter, je suis allé le ceinturer avant de le mettre au sol. Prochain adversaire ? Je suis à l’écoute de mon staff mais ce qui est sûr c’est qu’il est temps que je franchisse un palier. Je ne peux pas continuer à affronter indéfiniment les adversaires de ma catégorie”

