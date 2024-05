Le championnat de la première division féminine se poursuit, avec les Aigles de Médina en tête du classement à deux journées de la fin. Mame Moussa Cissé, sélectionneur de l’équipe féminine du Sénégal, a donné son avis sur le niveau de ce championnat lors d’une interview accordée à Wiwsport.

Lors d’une visite le mercredi dernier au stade municipal des Parcelles Assainies, le technicien des « Lionnes » a eu l’opportunité de donner son avis sur le championnat féminin de football au micro de Wiwsport : « Cela va, il y a eu de nombreuses avancées ces dernières années. J’ai observé des matchs où il y avait des scores de 15 à 00, de 17 à 00, de 18 à 00, maintenant c’est un championnat équilibré, même s’il y a une équipe qui se détache aujourd’hui. À un moment donné, nous avons ressenti un suspense par rapport à ce qu’on faisait. »

Avant de continuer : « Je crois qu’il est essentiel de poursuivre le travail aujourd’hui, les clubs sont en train de réaliser de nombreux investissements, de recruter des joueuses et de mettre en place des ressources pour travailler. Il reste encore du chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. Je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les efforts déployés par la Fédération, les clubs et le football féminin pour favoriser la progression. En voyageant en Europe, j’ai constaté que nos joueuses sont très appréciées. On évoque leur potentiel et surtout leur éducation. Cela indique que l’on réalise un travail important ici. Je tiens à féliciter les clubs et les présidents de club pour tous les accomplissements qu’ils réalisent. »

« Pour les encadreurs, pour leur travail parfois difficile, mais ils continuent de le faire, ce qui permettra à notre football de progresser. C’est pourquoi je suis venu aujourd’hui pour être proche d’eux, leur montrer notre écoute et leur demander leur avis. L’équipe nationale n’est pas une équipe d’une personne, c’est une équipe de la nation et chacun a son mot à dire. Après cela, nous pourrons faire quelque chose qui nous permettra de progresser et de grandir encore, car nous avons une grande capacité de progrès. Nous avons un potentiel considérable, mais il est nécessaire que nous le réalisions ensemble dans le cadre du « Manko Outi Ndamli ».

