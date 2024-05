La Ligue sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a dévoilé ce lundi 6 mai son 11 type de mois d’avril en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue 2. Dans le XI type de l’élite du football sénégalais, on note la présence de trois protégés de Cheikh Guèye, de deux poulains de Malick Daf et aussi de deux garçons de Sidarte Sarr.

Comme le XI type du mois de mars, les meilleurs joueurs du mois d’avril de Ligue 1 sont disposés dans un 4-3-3. Un dispositif logistique, car la plupart des clubs de Ligue 1 jouent avec ce système.

Sur les buts, c’est le portier de la SONACOS Amar Fall qui est choisi pour succéder à Cheikh Lô Ndoye du Jaraaf. Le choix du portier des Huiliers est juste, parce qu’Amar Fall n’a encaissé qu’un but au mois d’avril. C’était lors de la 21ᵉ journée contre Teungueth (1-0), but marqué par Layousse Samb sur penalty.

La ligne défensive de quatre joueurs est composée du talentueux arrière gauche des Rufisquois, Layousse Samb, du jeune latéral droit de Génération Foot Ibrahima Beteye. Les deux postes d’axes centraux sont occupés par le rugueux défenseur central du Jaraaf Aliou Souané et logiquement accompagné de Sidy Sow, auteur d’une bonne saison jusque-là. Pour rappel, Layousse Samb, Ibrahima Biteye et Aliou Souané faisaient aussi partie du XI type du mois de mars.

Un seul changement au niveau du milieu de terrain

Dans l’entre-jeu de ce 11 type du mois choisi par l’instance du football professionnel, on note seulement un seul changement comparé au onze du mois précédent. Il s’agit de l’absence du Malien des Crabes, Abdrahmane Coulibaly. Il est remplacé par Abdoulie Kah de Teungueth FC. Aimé Tendeng du Jaraaf et Mame Saer Guèye de Stade de Mbour sont bel et bien dans le onze de Ligue Pro.

Pour la ligne d’attaque, tout est changé. La ligne offensive du mois mars était composée d’Abdoulie Kassama (Guédiawaye FC), de Souleymane Cissé (Jaraaf) et de Malick Ndoye (Teungueth FC). Mais, pour le mois d’avril, l’attaque est composée de l’ailier gauche de Jamono Fatick Boubacar N’diaye, de l’excentré droit de la SONACOS Pape Souleymane Dione et de l’avant-centre de Guédiawaye FC, Sidy Ndiaye, auteur d’un triplé contre US Ouakam (4-2, 20ᵉ j.), le 14 avril dernier.

Voici les équipes types officielles de la Ligue 1 et de la Ligue 2 du mois d'avril publiées par la commission technique de la Ligue sénégalaise de football professionnel.#LSFP #Ligue1SN #Ligue2SN pic.twitter.com/VpLFhCYkw7 — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) May 6, 2024

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)