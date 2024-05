En Arabie saoudite comme en Serbie ou Angleterre, plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats étrangers durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

Seny Dieng finit en beauté

Un dernier match de la saison correct pour le portier international sénégalais avec Middlesbrough. Face à Watford, ce samedi lors de la dernière journée de Championship, Dieng a vite été sollicité par Vakoun Issouf Bayo, mais il a bien réagi pour repousser cette tête à bout portant de l‘Ivoirien, évitant l’ouverture du score de Watford. S’il ne peut faire grand-chose sur le but de Wesley Hoedt, il sort un bel arrêt devant Ismaël Koné dans la foulée. Derrière, Boro s’est imposé 3-1 et finit la saison à la 8e place. Seny Dieng aura joué 35 matchs de Championship, pour 10 clean-sheets et 47 buts concédés. Une saison plutôt bonne qui pourrait l’emmener à quitter Middlesbrough pour la Premier League lors du prochain mercato d’été.

YOUSSOUF SABALY prépondérant

Quand il est présent, le Real Betis réussit généralement ses matchs. Le déplacement sur le terrain d’Osasuna, ce dimanche dans le cadre de la 34e journée de LaLiga, n’en a pas été une exception. Titularisé sur le poste de latéral droit, l’ancien international sénégalais a réalisé un bon match. Son centre de grande qualité emmène l’ouverture du score d’Ayoze Pérez. Derrière, il s’est montré costaud en défense pour contenir ses vis-à-vis. Pour une victoire 0-2 du Betis qui reste toujours au contact pour une qualification en Ligue Europa.

KALIDOU KOULIBALY taille patron

Al-Hilal peut toujours compter sur son défenseur international sénégalais pour maintenir son invincibilité sur la scène nationale. Kalidou Koulibaly a réalisé deux grosses prestations durant la semaine écoulée. En demi-finale de King’s Cup mardi face à Al-Ittihad, il a été l’une des bonnes raisons de cette victoire 2-1 d’une équipe d’Al-Hilal longtemps en infériorité numérique. Il n’a pas pris de risques et a repoussé la plupart des actions chaudes des attaquants d’Al-Ittihad. Hésitant en début de match vendredi contre Al-Taawoun (3-0), il a mieux fini sa rencontre. Il a surtout brillé sur ses relances, comme il a montré beaucoup d’autorité dans les duels et les interventions.

PAPY DJILOBODJI capitaine courage

Premier relégable du Championnat turc, Gaziantep a raté une belle opportunité de sortir de la zone rouge lors de la réception d’Hatayspor ce dimanche (1-1). Les partenaires de Papy Djilobodji ont vu leur coéquipier Denis Dragus manquer un penalty à quelques minutes de la fin. C’est d’autant plus frustrant que le capitaine sénégalais a tenu son rang durant ce match. C’est lui qui ouvre le score pour Gaziantep. Concentré, il a empêché les attaquants d’Hatayspor à combiner et s’est montré autoritaire dans les duels. Il a beau avoir 35 ans, il reste une valeur sûre en Süper Lig.

ARIAL MENDY appliqué

Le latéral gauche de Grenoble n’a pas été flamboyant vendredi lors de la victoire (2-1) des siens face à l’US Concarneau. Toutefois, il s’est montré sérieux, actif et avec une grosse présence physique dans son couloir. Solide dans les compartiments défensifs, il s’est aussi donné offensivement avec quelques montées et centres tranchants. A rappeler que Grenoble, confortablement classé dans le ventre mou du classement de Ligue 2 (11e), ne peut plus prétendre à disputer les play-offs de montée à deux journées de la fin.

ALIOUNE NDOYE déterminant

Une belle semaine pour le jeune attaquant sénégalais avec le Valmiera FC dans le Championnat letton. Entré en jeu en seconde période mercredi lors du déplacement à Metta, il avait fait mal à la défense adverse avec plusieurs tentatives. Il a été récompensant par ce but à la 80e minute qui permet à son équipe d’arracher le nul. Déterminé dans le jeu, il a récidivé avec un deuxième but pour offrir la victoire à Valmiera contre le leader RFS ce dimanche (2-0). Mobile et bon dans les espaces.

NAMPALYS MENDY omniprésent

Le milieu de terrain de 31 ans rendu une copie très intéressante vendredi lors de la précieuse victoire de Lens face à Lorient (2-0). Il a fait parler de sa qualité de récupération et de passe pour chiper un ballon à Tiémoué Bakayoko et mettre sur orbite Elye Wahi, auteur de l’ouverture du score lensoise. Rayonnant dans l’entrejeu des Sang et Or tout au long de ce match. Avec la blessure de Neil Aynaoui, Lens, sixième du classement, espère forcément toujours pouvoir compter sur un Nampalys Mendy à ce niveau pour se qualifier pour une Coupe d’Europe à l’issue des deux dernières journées de Ligue 1.

CHEIKH NIASSE est monté en puissance

Le milieu de terrain des Young Boys de Berne a timidement entamé son match face à Zürich ce dimanche, avec quelques hésitations sur les passes et des gestes compliquées. Mais il a fini par prendre les mesures du terrain et imposer ses qualités à ses adversaires. Quand il a été serein balle au pied et techniquement à l’aise, YB a pris le contrôle du match. Une grosse densité dans les duels et beaucoup d’applications sur les passes pour casser les lignes. Et les Young Boys, vainqueurs 2-0 de ce match, filent vers le titre de champion de Suisse.

SADIO MANE étincelant

Buteur mercredi en demi-finale de King’s Cup contre Al-Khaleej (3-1), l’ancien joueur de Liverpool a confirmé son grand moment lors du match de Championnat ce dimanche face à Al-Wehda. Très inspiré dans les dribbles ou sur les passes et aussi très généreux, Mané a délivré deux passes décisives et marqué un but dans cette victoire (6-0) d’Al-Nassr. Ses efforts ont été remarquables pendant un peu moins de 80 minutes.

CHERIF NDIAYE titré

Il est dans une belle forme et a confirmé jeudi face au FK TSC Bačka Topola. Capable de se créer une multitude d’occasions, notamment grâce à son excellente qualité d’appels malgré un bloc bas aux lignes resserrées en face, l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a parfois buté sur la défense et le portier adverses. Mais il n’a pas douté et a marqué le but de la victoire (2-1). Un but ô combien important puisque ça a permis à l’Etoile de Belgrade de remporter son dixième titre de Champion de Serbie. C’est aussi le premier trophée en carrière pour Chérif Ndiaye, auteur de 9 buts dans ce Championnat.

NICOLAS JACKSON efficace

Tout le monde préfère cette version de Jackson. Contrairement à ce qu’on avait vu avec lui, l’attaquant de Chelsea n’en demandait pas énormément pour marquer lors de ces deux derniers matchs de Premier League. Déjà buteur jeudi lors de la victoire face à Tottenham (2-0), il a récidivé avec une belle prestation contre West Ham ce dimanche (5-0). Impliqué sur le premier but de Chelsea, il a inscrit un doublé en seconde période pour franchir la barre des 16 buts cette saison. L’autre bonne chose à noter est qu’il a souvent fait les gestes justes au cours de ces deux matchs de la semaine. Toujours au contact avec Chelsea pour une qualification en Coupe d’Europe.

