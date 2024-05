La finale du tournoi d’ouverture de Volley-ball en dames a été remportée par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a battu l’ASFA par 3 sets à 0 ce dimanche au Camp Général Idrissa Fall.

Dès maintenant, l’Université Gaston Berger peut se concentrer sur le championnat qui commencera le weekend prochain. En effet, l’ASFA a été totalement dominée par les Saint-Louisiennes. Le club du Nord a maîtrisé parfaitement la rencontre et n’a pas eu de problèmes pour se défaire de son adversaire, remportant le premier set logiquement 25 à 16.

Au cours des deuxième et troisième sets, le club estudiantin n’a pas abandonné et a poursuivi sa trajectoire afin de ne laisser aucune chance à l’équipe militaire qui a tout de même donné tout. À la fin, l’UGB gagne successivement les deux derniers sets 25 à 18 et 25 à 20 (3 sets à 0).

L’UGB est naturellement en tête du classement, suivie de sa victime l’ASFA, AJD Diofior est en 3e position et Saltigué de Rufisque est en 4e position et dernier, plus de trois semaines après son titre en Gambie au tournoi de Sénégambie.

