Ce dimanche, à l’instar des dames, la finale du tournoi d’ouverture de voley-ball en messieurs s’est déroulée au camp Gen. Idrissa Fall. Le trophée a été remporté par l’ASC Ville de Dakar, qui s’est imposée devant l’ASFA 3 sets à 1.

Le match a été parfaitement gagné par la Ville de Dakar face à la solide formation de l’ASFA, une équipe difficile à gérer. La sélection masculine n’a pas réussi à sauver l’honneur après le revers de la sélection féminine, en levée de rideau. Suite à un match très tendu, c’est le club municipal qui s’impose dans le premier set 25-21.

La ville de Dakar a encore réussi à récidivé comme au premier set en remportant cette manche 25 à 20 (2 sets à 0). Lors du troisième set, l’ASFA a bien réagi et a réussi à réduire l’écart en remportant ce set 25 à 19 (2 sets à 1) à ce moment-là du match. Lors du quatrième et dernier set, la Ville de Dakar a fait preuve d’une autre attitude afin d’empêcher l’équipe adverse de revenir au score. La formation municipale a donc pris le dernier mot en remportant le dernier set par 25 à 22 (3 sets à 1), ce qui leur permet de confirmer la victoire et de remporter le tournoi, en attendant le début de la saison 2023/2024.

Le classement final voit l’ASC Ville de Dakar logiquement se classer en première position, tandis que l’ASFA finaliste malheureuse est en deuxième position, l’UGB en troisième position et le DUC quatrième et dernier rang.

Wiwsport.com