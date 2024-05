C’est un événement en D1 Féminine : l’AFA Grand-Yoff a remporté sa première victoire dans le Championnat en écrasant l’Olympique de Ziguinchor.

Un énorme soulagement. Dernier du Championnat féminin sénégalais depuis le début de saison, l’AFA Grand-Yoff s’est réveillé en grandeur pour remporter sa toute première victoire. Il a fallu attendre la 18e journée et le déplacement sur le terrain de l’Olympique de Ziguinchor pour que les Grand-Yoffoises retrouvent le sourire, elles qui l’ont largement emporté 5 buts à 1.

Et un bonheur n’arrivant jamais seul, l’AFA Grand-Yoff sort de la zone rouge pour remonter à la 9e et première place non relégable. De son côté, l’Olympique de Ziguinchor devient la lanterne rouge, alors que les Gazelles de Bignona, battues par l’AS Bambey (0-2), sont avant-dernières du classement.

Justement, l’AS Bambey, en difficulté ces dernières semaines et battue dans le choc face aux Aigles de Medina la semaine dernière, retrouve la victoire. Le promu conforte sa deuxième place et recolle à neuf points des Aigles de Medina, elles qui étaient exemptées pour cette 18e journée qui a vu Dakar Sacré-Cœur enchaîner et infliger une correctionnelle à l’US Parcelles Assainies (6-1).

Les résultats de la 18e journée de D1 Féminine

Dakar Sacré-Coeur 6-1 USPA

Gazelles Bignona 0-2 AS Bambey

Casa Sports 1-2 Kaolack FC

Olympique de Ziguinchor 1-5 AFA Grand-Yoff

Jappo Olympique 1-0 Amazones de Grand-Yoff

Exempt : Aigles de Medina

Le classement de la 18e journée de D1 Féminine

