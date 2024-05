Frère du promoteur Baye Ndiaye, Aziz Ndiaye a annoncé que Albourakh Events était prêt à organisé l’acte 2 du combat des gladiateurs entre Liss Ndiago et Pokola Baldé.

“Ces deux lutteurs ont été héroïque et il faut les saluer. S’ils sont d’accord on va réorganiser ce combat pour le 21 juillet date du choc Balla Gaye 2 v Tapha Tine. Ça dépend uniquement d’eux et s’ils donnent leur accord je dirai à Baye Ndiaye de leur payer un plus gros cachet de ficeler à nouveau le combat” a déclaré Aziz Ndiaye sur Lutte TV.

