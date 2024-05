Au terme d’une prestation très aboutie, Chelsea a écrasé West Ham (5-0) ce dimanche. Buteur en milieu de semaine face à Tottenham, Nicolas Jackson récidive et porte son total de buts avec les Blues à 16.

Chelsea va beaucoup mieux depuis la gifle reçue face à Arsenal. Auteurs d’une prestation de haut vol, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés contre West Ham United à Stamford Bridge (5-0) et confirment dans un autre derby londonien après leur succès 2-0 contre Tottenham, jeudi. Maîtres de la rencontre durant l’intégralité du match, les Blues ont fait plus de la moitié du chemin dès la première période.

Jackson achève joliment la fête des Blues

L’inévitable Cole Palmer a ouvert le score dès la 15e minute de jeu. Pour les stats, c’est Nicolas Jackson qui se mue involontairement en passeur décisif après avoir été contré par Zouma sur ce centre d’un Madueke dans tous les bons coups. Quinze minutes plus tard, le capitaine Gallagher doublait la mise d’une reprise du droit croisée (30e). Pour couronner une superbe première période de Chelsea, Madueke inscrit le 3-0 (36e).

Il fallait confirmer en seconde période, et Nicolas Jackson s’est chargé d’ajouter la manière pour parfaire ses stats. Idéalement servi par Madueke, le Sénégalais inscrit le quatrième but des siens (48e), sans s’en contenter puisque c’est lui qui parachève ce beau succès en marquant le 5-0 (80e), synonyme de son 16e but de la saison. Et Chelsea (7e) revient à deux points de Newcastle (6e) et toujours en course pour Europa League.

wiwsport.com