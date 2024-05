Le club le plus titré du Sénégal, Jaraaf de Dakar, a pris le meilleur (3-0) sur le leader du championnat, Teungueth FC en match comptant pour la 22ᵉ journée de Ligue 1. Avec cette nouvelle victoire, les protégés de Malick Daf reviennent à quatre points de sa victime du soir.

C’est dans une folle ambiance au stade municipal de Ngor que les Médinois ont battu les Rufisquois. Les protégés du vainqueur de la CAN U20, Malick Daf ont bien entré dans la rencontre. Ils obtiennent leur première action à la 2ᵉ minute, suite à une belle frappe enroulée d’Aimé Tendeng. Mais l’ancien joueur du Casa Sports a vu sa frappe repoussée par le poteau (2’). Poussé par son public, le vainqueur de la Coupe du Sénégal 2023 ouvre la marque à la 10ᵉ minute par l’intermédiaire de son meilleur buteur en Ligue 1, Souleymane Cissé (1-0, 10’). L’ancien joueur de la Linguère inscrit ainsi son 6ᵉ but championnat cette saison. Après l’ouverture du score des Médinois, les poulains de Cheikh Guèye ont essayé de réagir pour égaliser. Mais, n’ont pas réussi jusqu’à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, l’équipe visiteuse, à savoir Teungueth FC a pris le contrôle de la rencontre. TFC multiplie des opportunités, seulement, il n’arrive pas à inquiéter le portier des Médinois Chekh Lo Ndoye. C’est dans les 15 dernières minutes de cette rencontre entre le leader, Teungueth FC et le deuxième Jaraaf de Dakar que Ousseynou Touré et coéquipiers ont marqué deux buts. D’abord Aimé Tendeng pour faire le break (2-0, 75’) et Ababacar Sarr pour clôturer la rencontre en marquant le 3ᵉ buts des siens (3-0, 81’).

Avec cette 9ᵉ victoire en championnat, le Jaraaf revient à 4 points sa victime de cette 22ᵉ journée, à savoir Teungueth FC de Cheikh Guèye.

