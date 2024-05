Les Médinois ont corrigé les Rufisquois (3-0) ce dimanche 5 mai 2024 en match comptant pour la 22ᵉ journée de Ligue 1 et ils reviennent à quatre longueurs du Teungueth FC. Auteur d’une bonne prestation face aux protégés de Cheikh Guèye, l’arrière gauche du Jaraaf, Falilou Fall est revenu sur la victoire de son club. Selon Falilou Fall, le championnat est loin d’être terminé.

« On rend grâce à Dieu pour les 3 points obtenus face aux leaders. On s’attendait à un match difficile, car Teungueth est une équipe joueuse. Mais, après notre match en Coupe du Sénégal, on est resté en regroupement pour mieux préparer la réception du leader, Teungueth FC. On savait que c’est dans la douleur qu’on allait gagner cette rencontre », explique le protégé de Malick Daf.

« Notre seul problème était l’inefficacité devant les buts »

Cette rencontre n’était pas seulement entre le leader et le deuxième, c’était aussi entre la meilleure défense du championnat, Jaraaf (9 buts encaissés) et la meilleure attaque du championnat, Teungueth FC (28 buts marqués). Mais, c’est la meilleure défense qui a pris le meilleur sur la meilleure attaque. Selon Falilou Fall, voir Jaraaf marquer 3 points face au Teungueth FC ne le surprend pas du tout.

« Notre seul problème était l’inefficacité devant les buts. Depuis le début de la saison, les critiques qu’on recevait, ça était toujours le peu de buts qu’on marquait. On s’est réuni entre joueurs pour dire qu’il faut qu’on règle cette situation. On a travaillé pour concrétiser le maximum d’occasions possibles. Donc, les 3 buts qu’on a marqués contre TFC, c’est le fruit de notre boulot », déclare Falilou Fall.

« Le championnat est loin d’être terminé, il est encore quatre jours. Notre objectif contre Teungueth FC était de remporter le match pour réduire l’écart de points. On a réussi à la faire, alors on va continuer de travailler pour gagner les 4 matchs qui restent et espérer des contres performances du leader. En tout cas, on va continuer à bosser pour être champions du Sénégal 2024.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)