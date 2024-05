Dans une interview accordée à son club du FC Metz, Papa Amadou Diallo est revenu sur son enfance à Saint Louis et son amour pour le football dès son plus jeune âge. L’attaquant de 19 ans (2 but inscrits en Ligue 1) s’est ainsi remémoré ses merveilleux souvenirs dans l’ancienne capitale du Sénégal.

“J’ai grandi à Saint-Louis, au Sénégal, entouré de mes parents, de mes deux frères et de mes quatre sœurs. Je suis le petit dernier. Je jouais au football tout le temps dans la rue avec mes frères et quelques amis (…) Je ne veux pas trop me vanter mais j’étais souvent le meilleur buteur à la fin de la journée (rires). À l’époque, je n’avais pas encore de célébration mais je me revois hurler ma joie à chaque fois que je faisais trembler les filets ! Je prenais tellement de plaisir à jouer. Ce sont des souvenirs merveilleux que je n’oublierai jamais (…) J’ai littéralement grandi avec un ballon de football collé au pied. Je joue à ce sport depuis toujours. J’ai commencé à l’âge de 6-7 ans et je n’ai jamais arrêté. J’ai intégré très rapidement une école de football, pas très loin de la maison familiale. Je me souviens, un jour, mes parents nous avaient offert, à mes frères et moi, des vélos. Je n’y ai jamais touché, je sortais seulement pour jouer au football. Il n’y avait rien d’autre qui existait”

Wiwsport.com